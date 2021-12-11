大里發生槍戰（四死）！網路一些LINE群組，突有一則槍戰訊息貼文，內容指出「詐欺公司下線投靠海線老大把詐來的錢全部黑吃黑！被詐欺頭家找人直接處理……」訊息，台中市警局霧峰分局晚間，緊急發布聲明指出，該影片發生地在波多黎各（Puerto Rico）非大里轄區發生，警方正追查訊息來源，假訊息絶對依法究辨，以正視聽。

近日不少Line群組中，轉傳有一則槍戰影片，影片中有一群看起來是外國人的民眾，正在戶外聊天，突然有一輛紅色轎車從左側駛進，車內有人拿出槍枝，對戶外這群人連番掃射，發出批哩啪拉的聲音及火光，有3人立即應聲倒地，後方馬上有一人追出，拿出手槍反擊，但馬上被另外一輛藍色汽車內的槍手擊中肚子倒地。

不久原先發動攻擊車輛中，有數名槍手下車，又再次連番射擊，讓原被攻擊方無力招架，在屋內的人也不敢外出，並傳出婦孺的尖叫聲，槍手也慢慢逼近，對已倒在地上的民眾，捕了好幾槍後，揚長而去。

這則影片，明顯是外國臉孔，但卻被人貼文，說是在台中大里發生的槍戰，還說是「詐欺公司下線投靠海線老大把詐來的錢全部黑吃黑！被詐欺頭家找人直接處理」，但因街道及車輛型式，有點像台灣街頭，還真有人信。

台中市警局霧峰分局，晚間緊急聲明，表示：經查證係國外波多黎各 Puerto Rico 所發生的事件，經有心人士移花接木誤導，並非在台中大里轄區發生的案件。

霧峰分局長李建興指出，這影片純屬境外影片，並非本轄發生案件，本分局刻正追查訊息來源，如經查明係有心人士故意散布假訊息絶對依法究辨，以正視聽。