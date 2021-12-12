國民黨立委林為洲今日出席「YES大遊行」活動表示，蔡政府宣稱現在是台美關係有史以來最好，結果卻說台灣加入CPTPP還得吃萊豬，林為洲說英國、大陸也要加入CPTPP，但他們也沒有吃萊豬萊牛。

身為「反萊豬」公投領銜人的林為洲指出，民進黨宣稱CODEX是國際標準，但事實上歐盟27國、全球160國，還把萊劑當禁藥。

林為洲說，民進黨宣稱不進口萊豬，台美關係會大倒退。事實上台美關係是靠國防合作、晶片產業鏈，台積電的晶片，一年賣到美國有5千多億，沒有萊豬也不影響台美關係。

林為洲表示，民進黨說不開放萊豬就不能加入CPTPP，事實上現在申請加入的只有英國、大陸、台灣，但英、中都沒有吃萊豬萊牛，為何台灣就得吃萊牛又吃萊豬？

林為洲指出，蔡總統說現在台美關係是有史以來最好，結果我們加入CPTPP還要吃萊豬萊牛，甚至要吃內臟，這叫做最好的台美關係？美國怎麼對待歐盟、英國？美中對抗，美國也沒有讓大陸吃萊牛萊豬，可見CPTPP跟吃萊豬，兩者一點關係都沒有。