民進黨提供

公投倒數第6天，繼推出插畫家拍謝少女合作的IG互動濾鏡，以及由支持者發起的「小英只想說」貼圖後，總統蔡英文及民進黨LINE官方帳號今天推出「台灣隊友站出來」同框照，鼓勵網友一起製作同框照轉發給親友，12月18日公投日一起投下四個不同意。

民進黨網路社群中心主任范綱皓表示，蔡英文曾在2020大選時推出LINE同框照，深受長輩與年輕人的喜愛，上傳照片即可製作，讓支持者容易轉發擴散。這次公投也希望透過同框照，在倒數一周凝聚支持者能量，將公投的資訊分享給更多親朋好友。

此次推出的同框照，在蔡總統帳號推出真人版、黨部帳號則推出Q版插畫貼圖，鼓勵網友一起製作後，轉發給親友。

范綱皓指出，蔡英文總統和民進黨LINE＠帳號推出的同框照活動，將從即日起持續到12月18日投票當天，支持者只要在蔡總統或是民主進步黨LINE＠對話框上傳自己的照片，就能製作出屬於自己獨一無二的專屬宣傳圖卡。他呼籲還沒加入的民眾可以趕快加入，一起和小英同框。