國民黨今在自由廣場舉辦「我同意！YES大遊行！」宣傳公投「4個都同意，台灣更美麗」，號召民眾上街聽宣講與一起遊行到凱道，前總統馬英九也出席，現場聚集突破6萬人，國民黨主席朱立倫重申，民進黨利用府院黨、網軍的力量對抗人民，呼籲「四個都同意，台灣更美麗」。

朱立倫表示，儘管下著大雨，但仍然有這麼多人民站出來對抗鴨霸的民進黨政府，今天民進黨政府動用政府的資源、網軍、搜羅民間資源與力量來對抗真正的人民，四個都同意才是人民的勝利。「小老百姓、真正的人民一起站出來，不是只有國民黨的朋友站出來。全台灣的人民都站起來！」

他指出，四個公投大家都要投下「同意」，反萊豬案，絕對不是為了一黨之私，萊豬的傷害難道只有我們國民黨的人才知道嗎？難道民進黨的下一代不會吃到嗎？公投綁大選省錢又省工，民進黨偏偏要不同天，浪費錢又浪費工。

朱立倫強調，還有珍愛藻礁、重啟核四兩個議題，一個是環保、一個是能源議題，要保護我們美麗的藻礁，也要確保我們有足夠的能源拚經濟，呼籲鴨霸、強勢、獨裁的民進黨政府看清楚，即便天空下雨，人民站出來用怒吼跟力量，展現人民真正的民意。