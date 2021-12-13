四大公投將於12月18日舉行，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，有2個因素會讓總統蔡英文和行政院長蘇貞昌輾轉難眠，一個是中性選民投票率，另一個是民進黨認同者的凝聚力。

游盈隆今（13日）在臉書發文表示，1218公投前的超級星期天結束了，12日「秋鬥」的民間團體與在野黨在凱道遊行示威，執政黨在南台灣大造勢，各自號稱幾萬人出席，接下來是最後五天的衝刺，結果如何？充滿高度不確定性。

四大公投屬政府重大政策與制度，游盈隆認為，涉及層面很廣，包括食安、國貿、外交、電力、能源、生態保育與直接民主。公投過與不過，關係重大，不僅將改變現行政府政策，也將影響立委補選、2022及2024地方與中央大選，一言以蔽之，政治賭注巨大。

游盈隆指出，假定在一場完美的藍綠對決，誰將勝出不言可喻，但四項公投不可能是一場完美的藍綠對決或政黨對決，因為還有可觀的中性選民（Independent voters）存在，目前估計有37.3%。因此，中性選民的公投喜好和投票動機強弱將是決定四項公投的關鍵因素之一，大多數中性選民2020總統大選和蔡英文站同一邊，但這一次四項公投中性選民和蔡英文站在對立面。

不過，游盈隆觀察到，中性選民投票動機不強，可能戲劇性的左右四項公投結果，當問到「12月18日是投票日，請問，到時您會不會去投票？」民進黨認同者62.4%說一定會，國民黨認同者中57.9%說一定會，中性選民只有33.8%說一定會。

游盈隆稱，另一項將決定公投結果的關鍵因素是，政黨支持者的凝聚力，目前民進黨領導者的凝聚力遠大於國民黨領導者，乃一客觀的事實，但他觀察民調趨勢發現，民進黨認同者四項公投的凝聚力遠遠不如國民黨。整體而言，當離投票日只有五天，有兩個因素會讓蔡英文和蘇貞昌輾轉難眠，一個是中性選民投票率，另一個是民進黨認同者的凝聚力。