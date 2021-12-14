下周三（22日）就是冬至了，習俗上冬至都會吃湯圓，有媽媽分享照片並發文表示，兒子吵著要吃湯圓，所以她特地準備「人體」湯圓，讓兒子相當無奈，「人體」湯圓曝光後吸引不少網友朝聖，大讚媽媽手藝。

一名媽媽在臉書社團《爆怨2公社》上分享4張照片，並表示這幾天兒子一直吵著要吃湯圓，為滿足兒子的口腹之慾，她利用下午的空閒時間為兒子手搓湯圓，不料兒子回家一看，碗裡竟是手指、鼻子與眼睛造型的「人體」湯圓，讓他無奈直呼「媽咪都做奇怪的造型，都不做我們喜歡的」。

「人體」湯圓超逼真，連指縫灰灰髒髒的細節都維妙維肖。（圖／翻攝臉書社團爆怨2公社）

從照片可見，該名媽媽特製的人體湯圓非常逼真，尤其手指關節處深淺不一的紋路，以及指縫灰灰髒髒的細節都刻劃的維妙維肖，此外還有鼻子、眼睛等造型湯圓，讓不少網友嘆為觀止。

「人體」湯圓曝光後吸引不少網友朝聖，紛紛留言大讚媽媽手藝，「太逼真了」、「可以去恐怖劇的道具組報到了」「被兒子耽誤的道具師」、「連指甲都做出髒兮兮的樣子，真的太細膩了」、「求小朋友的心理陰影面積」、「我懷疑你真的砍了誰的手」、「好強，但我真的吃不下去」。