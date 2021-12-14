台大醫學系是許多學生心中的夢幻科系，每年都吸引頂尖學生搶進。對此，一名網友分享，他曾聽過一名學生重考台大3次都不放棄，好奇這樣是否值得，不少網友見狀笑說，台大醫科超強啊！重考30次都值得，而且去醫院工作的時候，根本沒人在乎這個醫師到底是不是重考生，工作態度與專業能力才是重點。

一名網友昨在PTT上發文表示，台北補習街上最出名的就是「重考醫科班」，有很多人非台大醫科不念，而他最近聽說南陽街重考班一名學生的故事，該名學生重考三年，終於如願以償考上台大醫科，然後就開始嗆應屆考上北醫或陽明大學的人智商低，讓原PO忍不住好奇詢問，重考三年上台大醫科的人值得嗎？能上台大醫科是不是真的智商都很高？

貼文引起網友熱議，不少人感嘆地說，雖然去嘲笑別人的行為不太妥當，但的確能考上就是很厲害，畢竟有些人重考一輩子都考不上。「蠻厲害的，大部分人重考一輩子考不上」、「厲害啊！我重考10次也辦不到」 、「5年內能上資質都不差」、「考30次都值得」、「能考上就是強，至於嗆人那是人品問題」。

另也有網友指出，其實不管是一次考上，還是重考才考上，只要能夠讀到畢業，去醫院工作的時候，其實根本沒有人會在乎你是不是重考生，反而是工作態度與專業能力才是重點。