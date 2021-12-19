王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料後，王爸爸今天凌晨發布手寫信替兒子洗白，再遭李靚蕾發文回擊，讓網友忍不住好奇，王力宏為何至今都不出面回應，「他拖越久，我覺得女方說話的可信度越高」，引發網友炸鍋式討論。

原PO今（19）日於PTT八卦板表示，王力宏前妻李靚蕾17日深夜及今天早上各發一篇聲明，王爸爸昨日晚間也發千字信為兒叫屈，甚至為王力宏掛保證，指兒子和李靚蕾分居2年期間未出軌，反觀王力宏事發至今卻一句話也沒有說，再加上本來在大陸還有行程，卻突然跑回台灣，「真的讓人覺得很可疑」，認為王力宏拖愈久，大家就會更加相信李靚蕾的說法，好奇「他為什麼都不吭聲？」

疑問曝光後，大批鄉民加入討論，紛紛留言，「王媽媽還沒有說話」、「還在向媽媽求救吧」、「裝死等待救援投手上場」、「王媽媽不准他說啦」、「在叫媽媽救他啊」、「真的是爸寶媽寶，都幾歲還躲在爸媽背後」、「因為他是典型的媽寶、爸寶，沒辦法自己講話」、「就爸寶巨嬰，不敢自己承擔」、「看李靚蕾兩篇貼文就知道啦！同個套路，就是躲在家人後面，典型的爸寶、媽寶」。

事實上，根據李靚蕾發布的2篇控訴文中，曾提及王力宏「37歲仍無法自己做任何決定，感到非常沮喪無力」、「王力宏在婚姻中總是躲在後面」及「王爸爸年紀這麼大了，還要為45歲的兒子出來說這樣謊」，讓不少網友忍不住替王力宏貼上「爸寶及媽寶」的標籤。