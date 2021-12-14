竊賊騎著寶藍色機車帶著橘紅色安全帽，還偷別人價值3500元的安全帽。（翻攝照片／洪靖宜）

偷東西又重返案發現場被警方甕中捉鱉！一名43歲的陳姓男子到勞工局辦理調解勞資糾紛，不知道為何，明明頭上就有安全帽，他卻手癢，偷走另一台機車上價值約3500元的安全帽，同天下午，他又騎著寶藍色機車和橘紅色安全帽回勞工局辦事情，當場被來調監視器的員警逮個正著。

警方調查，43歲的陳姓男子是楠梓人，過去曾是計程車司機，13日早上約11點多到勞工局調解勞資糾紛，離開時看上旁邊一台機車上的全罩式安全帽，竟手癢將車上的安全帽拿走，隨即離去，等到鐘姓車主一看他價值3500元的安全帽不見，立刻到派出所報案，警方也馬上回勞工局調閱監視器，並鎖定一台車，沒想到一下樓就在停車格看到這台寶藍色的機車和橘紅色的安全帽，等在一旁守株待兔，沒想到竊賊還真的出現。

陳男一下樓立刻被逮正著，一開始否認還否認偷竊，說自己剛下樓，不知道為何安全帽會在他車上，他矢口否認，不斷跳針說：「我不知道，我才剛下來！」但證據會說話，警方拿出偷竊過程的監視器畫面，他才無話可說，還不斷向警方求情一度想下跪，但法網恢恢，他沒想到上午才偷了東西，下午剛返回勞工局，當場就被逮，警方將人帶回派出所後，訊後被依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。