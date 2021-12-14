PCB廠瀚宇博(5469)前11月合併營收為524.12億元，年增26.41%，公司佈局伺服器及5G網通產品成果逐漸顯現，瀚宇博保守中帶樂觀看待明年營運，今天公司也宣布職務調整，總經理由瀚宇博德科技(江陰)有限公司總經理姜振文接任。

瀚宇博過去主力產品為NB板，近幾年公司將產品線逐步擴大至網通、伺服器、遊戲機、LCD、車用等領域，技術則朝高層數(30層)、厚板並使用高頻及高速材料產品邁進，其中伺服器已進入中高階、使用Very low loss或是Ultra low loss材料產品，不僅Whitley平台產品，Eagle Stream平台產品也在最後送樣認證，5G周邊網通設備亦耕耘很久，可望成為明年營運主要成長動能。

在LCD及車載板部分，目前瀚宇博LCD已打入主要終端客戶，正努力擴大市占率，看好車用電子及電動車前景，公司也增加開發EV及汽車電子產品，今年車用電子營收占比約3%，預期未來可望隨著車用電子及電動車快速發展成長。

新冠肺炎疫情自去年延燒至今年，居家辦公及線上教學帶旺NB需求，加上伺服器及5G周邊網通設備出貨逐步放量，讓瀚宇博業績自去年好到今年，今年前3季營業毛利為89.64億元，年成長31.7%，合併毛利率為20.8%，稅後盈餘為29.25億元，年成長27.45%，每股盈餘為5.54元，累計前11月合併營收為524.12億元，年增26.41%。

雖然仍有疫情變數，且明年NB預估持平或微幅減弱，但伺服器、5G周邊網通設備、LCD、車載板等產品明年都會成長，HDI在商用NB/電競/平板等有新增客戶，瀚宇博表示，保守中帶樂觀看待明年營運。