五角大廈表示，美軍在阿富汗喀布爾的最後無人機空襲，造成10名普通平民死亡的事件，執行此任務的軍人將不會受到任何形式的懲罰。

紐約時報報導，五角大廈在9月承認，在美軍上個月從阿富汗撤出期間，發動的最後一次無人機空襲是悲慘的錯誤，原本想要阻止IS武裝集團的恐怖襲擊，卻造成包括7名兒童在內的平民喪生。隨後對此事件是否有疏失展開調查，卻沒有發現任何違法。

美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)將最後的行政行為（例如譴責或降級）決定權，留給了2名高級指揮官，最終決定不懲罰任何人。

執行此任務的無人機操作者不會有責任，但是高級指揮官有行政責任。

五角大廈發言人柯比(John Kirby)表示：「這項悲劇是情報上的錯誤，而不是執行者的責任。因此8月29日的空襲，不會出現個人責任問題。」

美軍與基地組織、IS集團、塔利班等敵人戰鬥了20年，其間在伊拉克、阿富汗、敘利亞和索馬利亞等戰區，因為誤擊、誤炸造成數百甚至數千名平民的死亡。雖然軍方表示會承擔責任，但最後很少真正追究。

唯一的例外是在2016年，五角大廈對至少12名軍人提出紀律處分，因為他們在 2015 年10月對阿富汗昆都士的無國界醫生醫院發動錯誤空襲，造成42人死亡。但即使提出紀律處份，卻沒有人面臨刑事起訴。

國會已授權五角大廈每年支付最多300萬美元，以補償美軍行動造成的財產損失、人身傷害或死亡。近年來，美軍提供的慰問金變化很大，從給的多走向給的少。在 2019年，五角大廈在阿富汗與伊拉克支付了71次，金額從131美元到3.5萬美元不等。到了今年，支付給阿富汗一個失去孩子的家庭，金額為5,000 美元，這戶人家的孩子在今年1月的空襲喪生。