王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

王力宏、李靚蕾婚變持續延燒，昨（19日）男方沉默2天反擊後，李靚蕾先簡回5點，今（20日）上午再發千字長文揭發王力宏的男女關係複雜，並直球問對方是否承認婚前召妓、約砲和劈腿，甚至想勾16歲小師妹；王力宏無力招架，終於在中午道歉了。

根據李靚蕾的最新聲明，提到兩人之間仍存在婚姻關係，接著PO出5點聲明，其中2點都跟王力宏桃色事件有關，直接問他敢不敢承認買春，並抖出「婚前招(召)妓韓國網襪妹和管理員說你很常邀約不同女子到家中，美國酒店／馬來西亞召妓」等歷史。

接著，李靚蕾再追問：「請問你是否承認你從婚前就有跟很多不同的『朋友』有約炮的習慣，甚至有劈腿的事實？」並指控2012、2013年王力宏劈腿她和孫小姐（BY2 Yumi），同時約砲、過夜小模，還覬覦16歲小師妹，讓不少網友坐等王力宏的回應。

稍早之前，王力宏已在社群平台發文公開道歉，「左思右想，男人還是應該承擔起所有的責任。我不再做任何解釋和辯解，沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯。」他承諾未來會注意言行舉止，擔起父親、兒子和公眾人物的責任，並過戶4億吾疆房產給李靚蕾，一起撫養三個孩子並負擔費用；另外，王力宏會暫時退出演藝圈，彌補對父母、孩子的傷害。