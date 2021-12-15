透過車牌辨識系統，在蘇花改公路一連攔下兩輛欠繳違規罰款車輛。（行政執行署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

告知現場扣車，欠繳罰款車主當場表示一次繳清。（（行政執行署花蓮分署提供／王志偉花蓮傳真）

欠稅欠罰款都會被「揪」出！法務部行政執行署花蓮分署啟動「車牌辨識系統」，在蘇花改公路一連攔下兩輛欠繳違規罰款車輛，其中一輛車主協商分期繳納，逾期仍未繳交罰款，執行人員依法當場查扣並移置保管，陳男嚇得立刻將所欠健保費與交通罰鍰近8萬元一次繳清。

根據法務部行政執行署花蓮分署表示，依統計資料，今年違反道路交通管理處罰條例移送花蓮分署執行的義務人數有28090人，移送總金額高達328649233元，目前清償88661687元，呼籲欠款車主儘速繳納，並啟動「車牌辨識系統」持續追查。

簡姓男子欠繳交通違規罰款6萬多元，本月10日駕車行經蘇花改公路時，被花蓮分署透過「車牌辨識系統」發現行蹤，人車攔下後，簡男表明無法一次繳清，現場繳納12300元，其餘款項分5期辦理分期繳納後，才領回被查封的車輛。

同日下午近3時，另名陳姓男子駕駛休旅車行經蘇花改公路，同樣被「車牌辨識系統」偵獲，執行人員立即與警方前往查扣。由於陳男去年9月曾表示要分期繳納，但只繳納1萬元就違約未再履行，執行人員告知要當場查扣並移置保管，陳男嚇得立刻將所欠健保費與交通罰鍰78000元繳清。

花蓮分署表示，法務部行政執行署指示全國各分署加強執行「滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰案件」，且將執法重點置於查扣車輛等相關作為。花蓮分署與縣警局交通隊跨機關合作，利用「車牌辨識系統」等高科技設備，查緝違規不繳罰鍰車輛，一旦發現被鎖定的車輛，立即會同前往攔截、查封，以督促義務人繳清案款。

花蓮分署呼籲民眾行車遵守交通規則，以免危及自己或他人生命財產安全；欠繳罰鍰或稅費的義務人則應儘速自動繳納，否則名下財產隨時有被強制執行的可能。如經濟上確有困難無法一次繳納，可主動向該分署洽詢分期繳納。