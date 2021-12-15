慶全科技農業今(15)日和元富證券簽署上櫃輔導合約，總經理黃榮清指出，今年雖然有疫情的影響，但公司業績並沒有受到太大的衝擊，預期明年還是會繼續成長。

慶全是一家契作生產優質地瓜的公司，目前全台許多超市及量販店，以至7-11等便利商店所販售的地瓜，幾乎全是慶全所供應。黃榮清說，公司所契作生產的地瓜，除了有產銷履歷外，在計劃種植、農田管理、原料採收與冰藏儲存等方面，都有獨特的技術，且仍持續在與農業試驗所合作開發新的品種，一再的提升地瓜生產技術，也帶給契作農民更好更穩定的收入。

黃榮清指出，目前的契作產地遍及中、南部各縣市，進行計劃性的種植採收，並使用恆溫恆濕的冷藏技術儲存，以確保全年穩定的供貨。另一方面，慶全公司亦與各通路商建立契銷的制度，精準控制產銷的平衡。

慶全公司除了供給國內各大超市和量販店，站穩國內生鮮地瓜市場外，亦積極拓展國際市場，目前已開拓新加坡和香港等外銷市場，未來亦將開發歐美市場，並以「巴巴塔塔地瓜」的品牌，陸續把各種地瓜產品銷至國外。