LED車燈模組廠麗清（3346）為中長期公司營運發展，15日董事會決議通過將辦理現金增資，以及發行國內第四次無擔保可轉換公司債，預計總募集資金約5.5億元。

麗清指出，這次董事會通過將辦理現增1萬張、每股面額10元，實際發行價格由董事會依本次現金增資案件經主管機關申報生效後，依中華民國證券商業同業公會「承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定，並授權董事長參酌發行時市場狀況及其他相關法令規定，與主辦承銷商共同商議決定辦理。

麗清董事會亦決議通過發行國內第四次無擔保可轉換公司債，發行總額上限為2億元，發行期間三年，資金用途將用於購置桃園觀音廠土地，持續擴大業務版圖，創造整體營運保持良好成長表現。

根據Fortune Business Insight研究報告指出，受惠於全球各國對於汽車廢氣排放監管愈趨嚴格，再加上政府的購車補助及優惠推進電動車銷售暢旺，帶動全球電動車市場規模自2021年起以年複合成長率24.3％的速度成長至2028年，將達1兆3182.2億美元，展現強勁的成長態勢，創造電動車相關供應鏈良好業務拓展空間。麗清憑藉電子、光學、散熱、機構四大核心競爭優勢，以及LED光源的特性，以「輕、薄、短、小」LED車燈模組的高度產品競爭力，成為未來品牌車廠在新能源車、電動車等光源上的首選，目前麗清手握之電動車/新能源新車款之LED車燈訂單項目，已佔總訂單項目三成以上，有助未來營運長期動能。

展望2022年，麗清維持審慎樂觀看法。今年將以強化公司整體財務結構，並致力於擴大事業版圖為中長期營運目標，一方面，受惠於新車應用LED車燈滲透率提升趨勢明確，帶動麗清在手LED車頭燈、車尾燈的新開發機種數量明顯增加，不僅與既有之一階車燈廠維持緊密合作，亦有三立車燈、海拉車燈與ZKW等新合作夥伴加入，共同積極研發車燈功能設計與外觀造型等技術，擴大接單量能；另一方面，布局於量產LED車頭燈控制器產品之桃園觀音廠，因已接獲美國客戶長期訂單，故董事會決議將廠房土地自有化，並預計於明年5月底完成第二期擴廠裝修，再新增一套自動化產線，以符合客戶大量訂單需求，隨著美國客戶旗下車款改款更新率持續提升，所有新車款均需配備此頭燈控制器，觀音廠出貨動能有機會於明年第三季起大幅提升放量生產。明年度在全球汽車晶片缺料情形開始緩解後，麗清有望在未來隨著主要客戶需求增加下，新訂單、新產能、新客戶效益三箭齊發，為公司整體營運注入新一波成長活水。