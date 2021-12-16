婦科權威、知名醫師劉偉民遭林姓女子指控，治療子宮肌瘤病症時摘除她卵巢致終身不孕，檢方依過失重傷罪將劉男起訴，台北地方法院開庭時，劉否認犯罪，稱他擬定手術計畫後，在門診前充分向林女說明，且只切除壞掉的部分子宮。

本案因2014年林女找劉偉民問診，被診斷右側卵巢子宮內膜異位瘤併子宮肌瘤，劉建議採達文西手術輔助子宮切除、雙側輸卵管摘除，術後林對劉提告，檢方函詢醫事審議委員會後，認為林女的手術可以藥物治療，依過失重傷罪起訴劉。