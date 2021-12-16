國民黨力推四大公投都同意，但新北市長侯友宜卻發千字臉書文強調公投不該是只有圈叉的選擇，引發爭論。同樣主張四個都同意的新黨今天到國民黨中央黨部前，向國民黨主席朱立倫喊話，若放任侯友宜效應繼續擴大，將來全台只會有一個最大黨叫「看衰國民黨」，接下來的罷昶與中二選區的選舉必定連敗。

新黨戰鬥黃團隊上午由主席吳成典辦公室主任王萬邦、輿情中心主任季節帶率領支持者共8人，到國民黨中央黨部前喊話，並致贈象徵性的木桶，希望國民黨正視侯友宜這個破口。警方也出動維安警力，避免有意外衝突出現，所幸活動平和落幕。

新黨戰鬥黃16日到國民黨中央黨部致贈國民黨主席朱立倫一個象徵性的木桶，藉此向朱立倫與國民黨的「戰鬥藍」喊話，強調「木桶理論」的短板效應反映國民黨「戰鬥藍」危機，雖然他們叫不醒不願就公投表態的新北市長侯友宜，但希望能叫醒朱立倫。(陳俊吉攝)

王萬邦表示，在組織管理上著名的木桶理論，一隻木桶盛水的多少，並不取決於桶壁上最高的那塊木塊，或全部木板的平均長度，而是取決於其中最短的那塊木板。在公投議題上，侯友宜已經成為全民反對鴨霸欺騙執政黨的民意木桶上最短的那一塊木板，所以戰鬥黃提醒朱立倫，侯友宜的短板破口可能成為公投失敗的罪人，接下來的罷昶與中二選區的選舉必定連敗。

談到重啟核四，王萬邦指出，核四是科學問題，不是民意問題。一個有為的政治人物是要勇於面對科學的真相，站在真理的一方與人民溝通，核能電廠全世界超過150座，核安與核廢處理問題都早已不是問題，質疑侯友宜政策不沾鍋，是為下一屆選舉考量。

季節則說，侯友宜遭質疑時宣稱要尊重民意，難道不知道長期以來，多數民調都顯示四項公投都是同意多於不同意嗎？難道只有那些鐵桿民進黨支持者反對四大公投的意見才叫民意？