2022年阿里山日出印象音樂會因應活動品質及疫情考量，以線上預約方式，限量2500名觀眾進場，12月4日上午開放報名後，目前名額已全數搶光，縣長翁章梁表示，沒搶到名額的民眾也別失望，只要當天在「慢遊嘉義」粉絲專頁線上觀看活動直播，就能抽限量紀念悠遊卡及馬克杯。

目前全台楓葉幾乎都已落幕，阿里山楓紅約能持續到跨年，阿里山達人黃源明表示，跨年期間預計楓葉盛況第一名是對高岳木棧道的楓紅鐵道，第二名是沼平車站往阿里山閣飯店看過去的楓紅鐵道，第三名則是祝山觀日平台及停機坪，屆時小笠原山應只剩部分楓紅點綴。

翁章梁介紹，阿里山不只是嘉義的門面，也是台灣的門面，每年的元旦都會舉辦高品質的高山音樂會來迎接新年第一道曙光，這次碰上3天連假，邀請民眾來阿里山聽音樂感受日出雲海外，也能走走嘉義其他經典景區，包含大埔鄉遊湖、鄒族部落文化體驗、奮起湖老街鐵道、隙頂雲瀑琉璃光、太平雲梯茶鄉步道、故宮南院體驗國寶、新港奉天宮媽祖文化、布袋東石品嚐海鮮等。

文觀局長許有仁表示，這次活動為迎接20周年，日出音樂會在曲目上特別設計了古典、國台語及鄒族，4個主題的經典曲目，也提醒要參加活動的民眾，在森林遊樂園區外台18線89K-95K設有臨時停車位及活動接駁車，請民眾要注意行車安全，請勿疲勞駕駛。