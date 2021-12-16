桃園防疫旅館爆群聚，整棟樓共有8人確診，目前推估是環境感染的可能性高，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，整棟樓共129人將全部移動到集中檢疫所，並安排整棟樓進行環境的清潔與消毒。

指揮中心指揮官陳時中表示，把該樓層全部移入到集中檢疫所，其他樓層雖也有個案但對社區影響很小，今天開始要把129人也要全數移動到集中檢疫所，方便整棟樓清潔消毒，環境可能性大，因為員工PCR都是陰性，且全部6個確診者都是從其他地方來，但還在調閱錄影帶，不過目前認定為環境群聚。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，目前共有6名確診個案曾經住過同一樓層，對門、斜對門和鄰近的都有；基因定序檢測結果，有4個案例的S基因序列相同，還有2例還在檢測，但由於居住位置很靠近，因此列為群聚相關事件。

這棟旅館目前出現的確診個案共有8例，其中6名確診者在6樓、1人在5樓（案16872）、1人在8樓（案16862），目前已知有4個人的基因定序一樣，因此一定會有一個源頭。陳時中說，所以其他3人一定會改列本土案例，但要等到一切清查清楚後，再與大家報告。