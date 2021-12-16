40歲的埔心消防隊義消任娟娟，喜愛挑戰自我也熱愛瑜珈，她擁有數張瑜珈證書，因發現消防隊員因為時常訓練、出勤導致身上有許多舊傷，於是主動在消防隊免費開班授課，貢獻自己的瑜珈專業指導消防員放鬆肌肉舒緩身心，也讓埔心分隊隊員直呼很幸福。

任娟娟說，自己對運動非常有興趣，喜歡爬山外更四處拜師學瑜珈，還曾經花費數十萬遠赴上海，上了50小時艾揚格印度瑜珈，回來台灣又上200小時師資培訓，只為找到最適合自己的瑜珈道路。在某次馬拉松路跑結識了埔心義消分隊副小隊長池榮國，因而加入義消行列，經過訓練後她才知道原來消防工作是一門充滿高壓與緊張的工作，頻繁救災救護的勤務特性，讓消防員24小時都在待命，身心靈皆處於緊繃狀態。

她表示，在協勤時一起參加體技能訓練，發現消防同仁重訓深蹲腳部抓地重心不穩，或是身上常因訓練和出勤造成的舊傷，所以利用空閒時間到分隊教授簡易動作法門，希望讓消防員知道如何正確發力與復健身體，同時藉由靜心呼吸配合動作，就可達到減壓放鬆身心靈的效果。