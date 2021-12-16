防疫旅館又成防疫破口？桃園市一間防疫旅館爆出群聚，因一名自大陸返台的本國籍男性案16851於健康自主管理第7天採檢陽性確診，回溯發現同棟旅館共有8人確診，其中同樓層的案16768、16841、16856都和指標個案案16851病毒S基因序列相同，都是Delta病毒株，研判4人為同一起旅館群聚。

桃園市一間防疫旅館爆出群聚，因案16851於健康自主管理期間陽性確診，發現同防疫旅宿同樓層的案16768、16841、16856皆為Delta，且病毒S基因序列相同，研判為旅館群聚。但外界質疑案16851於12月11日就確診，13日即擴大採檢，為何現在才公布？指揮中心指揮官陳時中表示，要研判是否群聚要等待基因定序結果，昨天初步三名個案定序出爐，便緊急通知桃園衛生局商量該樓層先清空，現在要全面查核全台防疫旅館。

至於如何感染？羅一鈞表示，針對案16851，共同整理出同樓層的確診狀況。這6例個案房間相對位置都很靠近，「有的是對門、有的斜對門、有的臨近。」其中基因S序列相同有4案，皆為Delta變異株，非Delta plus個案。

由於今年才發生諾富特飯店群聚，當時總體檢防疫旅館，如今還有嗎？陳時中說，地方有不定期查核，現在會準備全面地再查核一次，重點根據過往經驗，可能有管理不善，人與人的接觸，或是員工染疫情況沒有即時發現，這次員工沒有染疫，那看起來目前可能方向是，穿脫手套時不夠確實，但這不容易做，會請感控專家進去協助清潔區、污染區如何適當區隔，落實概念，讓環境更安全

陳時中說，該旅宿因為很大，因此工程浩大，全院共135人要再移動至集中檢疫所，方便整棟樓清潔消毒其他樓層雖也有個案但對社區影響很小。

至於感染源為何？陳時中說，環境可能性大，因為員工PCR都是陰性，全部六個確診者都是從其他地方來，但還在調閱錄影帶，證實，但目前認定為環境群聚。

由於國內每天都有境外移入個案，但近期陸續傳出自主管理期間才確診，指揮官陳時中也直言，根據以往案例統計，總計有12例都是在自主管理期間確診，前9例Ct值都相當高，研判在境外感染過，屬於陰陰陽陽。

另一種就是檢疫期間染疫，那就是檢疫期間的環境污染或是有人與人接觸的情況，前端入境後，希望滾動式每3天做1次採檢提早把病人找出來，讓防疫旅宿風險降低。

他也強調，這次台北市與桃園市的防疫旅館確診者，都是透過公費快篩發現出來的，也有發揮成效。