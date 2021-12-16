台中第二選區立委補選，民進黨推出前立委林靜儀對決國民黨前立委顏寬恒。前交通部長林佳龍15日在彰化南投林靜儀後援會上表示，自己感應到了媽祖指示，要林靜儀出來參選，發揮媽祖「聞聲救苦」的精神。前民進黨立委郭正亮表示，林佳龍選台中市長也去了非常多的媽祖廟。謝寒冰則突然插一句話表示，結果還是落選。語畢，大家笑成一團。

針對林佳龍的說法，郭正亮16日在《新聞大白話》節目中表示，那是在媽祖廟的場合，林佳龍到那裡，就順著那邊的話講，他選台中市長時，也去了非常多的媽祖廟，而且還進香、遶境。謝寒冰突然插一句話表示，結果還是落選。語畢，大家笑成一團。

郭正亮指出，因為林佳龍他們兩個都是正國會，對媽祖情有獨鍾。而前立委陳柏惟那時候，有兩個台灣國成員則到大甲鎮瀾宮擲筊。

PTT網友則對媽祖指示的說法酸說，「不對，你是說台南媽祖陳亭妃嗎？」、「選舉一到，媽祖又要忙了。」、「學人精，這招別人用過了。」、「上次也說媽祖對陳柏惟被罷免感到森氣氣。」、「現在到底是誰最愛綁架媽祖。」、「看看當初側翼怎麼酸媽祖的乾兒子。」