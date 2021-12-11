重啟核四、反萊豬進口、公投綁大選、珍愛藻礁」等四項公投案，將於12月18日投票。其中反萊豬進口、公投綁大選是國民黨提案。根據《美麗島電子報》最新民調結果顯示，4大公投案中有的正反比例已拉近至誤差範圍，已經有3個公投案掛掉了，僅剩下反萊豬公投還有機會過關。資深媒體人吳子嘉認為，若萊豬公投過了，就會讓朱立倫的基礎稍微好看一點，台中第二選區的情勢也會改善。

吳子嘉11日在《董事長開講》網路直播節目中認為，若萊豬公投過了，就會讓朱立倫的基礎稍微好看一點，可是民進黨就會非常慘。美國那方就會非常火大，說你搞什麼東西，因為你搞不定。另外一個倒楣鬼，行政院長蘇貞昌恐怕就要下台了。而這種情況出現後，台中第二選區的情勢會改善，顏家的情況也會好一點。

吳子嘉認為，若萊豬公投過關了，國民黨只掉1個，因為「公投綁大選」本來就不重要，其他兩個則不是國民黨提的。雖說如此他仍擔心，不知道對方還有什麼花樣，國民黨不要小看這件事情。來賓錢怡君也表示，想當年那兩顆子彈，也是在最後一夜才出來，花樣很多。