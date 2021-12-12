台中市第二選區前立委陳柏惟被罷免1個多月了，目前失業中。陳柏惟日前自曝他最近接到一通來自銀行的電話，對方問了一句「請問你現在有工作嗎？」讓他有些尷尬，不禁反問「你知道我是誰嗎？」有網友回應說，「哪裡痛打哪裡。」

陳柏惟10日在臉書貼文表示，某銀行來電詢問︰「你好，請問是陳先生嗎？」陳柏惟回答「是」。對方接著問說︰「因為金管會blabla要確認你的基本資料」「請問你現在有工作嗎？」陳柏惟回答︰「小姐不好意思，但我這輩子第一次說這句話，請問你知道我是誰嗎？」對方驚慌表示，「你是？你就是？你是那個？阿阿阿阿阿阿，不好意思，你要加油喔。」

網友紛紛表示，「猜猜看銀行打給誰的時候，那個人會說：『你知道我爸是誰嗎？』」、「這通應該不是來自境外。」、「這到底是不經意的嗆聲，還是意料外的討拍？且讓我們繼續看下去。」、「被銀行開嘲諷膩。」、「沒有繼續問說要不要貸款喔。」、「農場新聞標題，失業立委嗆銀行員工，行員反暖拍要他加油。」、「全台灣都知道你沒有工作。」、「這句本來應該很嗆的話，第一次聽起來好可憐。」

也有網友說，「『請問你現在有工作嗎？』應該感覺很想哭..。」、「你要說，不好意思最近剛剛失業。」、「連銀行都要酸你。」、「『你要加油喔』感覺好令人難過。」「跟她說不要這樣傷口上撒鹽啊！痛痛痛。」、「太狠了太狠了。」、「『請問你現在有工作嗎？』好傷人。」、「本來要詐騙的，都不忍心了，還給你加油。」、「哪裡痛打哪裡。」