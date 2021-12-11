無黨籍立委林昶佐罷免案，將於明年1月9日投票。有粉專針對「林昶佐罷免案，你認為會通過嗎？」舉行網路調查，結果，64％的網友認為會通過、36％的網友則認為不會通過，兩者差距頗大。

臉書粉專《老天鵝娛樂》近日針對「林昶佐立委罷免案將於1/9投票，你各位認為罷免會通過嗎？」舉行網路調查，10日該粉專公布結果，共26502人投票，有64％的網友認為會通過，36％的網友則認為不會通過。

網友表示，「最近的民進黨太讓人討厭了，相信他會變成出氣筒。」、「本來我也覺得機會不大，但高嘉瑜這事對選民多少會有影響。」、「萬華爆發疫情，自己不出來挺萬華人，現在被罷免剛好而已！」、「老話一句，是他自己做太爛。」、「王地魔成功罷掉後~後面的其實我都沒差~」、「當然要通過呀，演那麼大。」

也有網友酸說，「給年輕人一個機會（當網軍？）」、「不讓他回閃兵樂團當主唱太委屈他了啦！」、「罷免是為了讓他能專心唱歌、健身..。」