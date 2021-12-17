氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機專欄指出」，公投日的白天起水氣逐漸減少，北台濕冷漸轉乾，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南為多雲時晴的天氣。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今日鋒面掠過、強冷空氣南下，新竹以北及東半部轉有局部雨，氣溫遽降、越晚越濕冷，其他地區雲量略增，氣溫漸降；明晨氣溫降至最低，有符合「大陸冷氣團」定義的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至10度左右，要注意保暖；19日天氣漸趨穩定，但中層雲逐漸由南往北移，中南部雲量漸增、山區有零星飄雨的機率，東半部亦有局部短暫雨；氣溫略回升、仍偏冷。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，20日「雷伊」外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，有局部雨，尤其南部及東南部有明顯降雨；冷空氣減弱，天氣偏涼；21日「雷伊」殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨；22日「雷伊」殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，其他地區降雨趨緩；23日恢復成東北季風影響，北、東偶有局部雨，背風面晴朗穩定。

吳德榮指出，中央氣象局「路徑潛勢預測圖」顯示，中颱「雷伊」穿過菲律賓，即將進入南海，19日起逐漸大迴轉，無侵台機率；最新歐洲系集模式也顯示，大約3天後模擬路徑開始在南海大迴轉，行進期間遇強垂直風切及較冷的低層大氣，無法維持其強度，5天後已減弱、消散；但其殘餘水氣仍將往台灣輸送，20日之後，帶來大範圍的強降雨，甚至於已進入旱季的中南部，也有少見的明顯降雨。