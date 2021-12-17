正面臨重整的紫光集團日前遭董事長質疑「戰投」選擇，且重整方案將導致逾人民幣（下同）700億元「國有資產流失」。紫光16日晚間回應聲明，管理人在戰略投資人招募和遴選過程中全程接受法院、債權人等各方監督，各項工作進程均依法合規。

路透引述紫光表示，截至2021年6月30日，集團重整主體所有者權益為-442.78億元，重整主體資產客觀公允的市場價值約1214.78億元，匹配擬化解債務約1376.09億元，證實紫光集團資不抵債。

此外，根據紫光重整計劃草案，有財產擔保債權和120萬元以下小額債權，將能實現全額現金清償，普通債權中120萬元以上部分提供不同清償選擇方案，清償率預計可達到95％至100％。

紫光集團僅有兩位股東，大股東為清華大學持股平台清華控股，持股比例為51％，持股49％的股東為北京健坤投資集團，實控人為趙偉國。

紫光表示，趙偉國以少數股東實控人身份擔任紫光集團董事長，並負責企業經營管理，過去幾年中，趙偉國操縱集團頻繁通過巨額融資展開境內外併購擴張，導致負債規模過大，爆發債務危機。