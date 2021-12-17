國家C型肝炎旗艦計畫辦公室透過七大指標，將全國各鄉鎮分為一至七級風險層級，苗栗縣有6鄉鎮被列為高風險層級，其中苑裡鎮第七級、風險層級最高。苗栗縣政府衛生局為了響應國家政策2025消除C肝，近三年幫縣民篩檢達1萬5185人次，檢出C肝陽性需要治療者有635人，並已治療533人，期盼透過C肝篩檢來守護民眾健康。

苗栗被列為高風險層級的鄉鎮，除了第七級的苑裡鎮，依序還有第五級的後龍鎮、大湖鎮、泰安鄉，以及第四級通霄鎮、南庄鄉。記者走訪調查幾個鄉鎮，許多6、70歲長輩根本不曉得C肝帶來的風險，也不知道能做檢查，只有少數人知道C肝恐演變成肝癌、肝硬化。

而苑裡鎮當地人稱的「內區」山腳及社苓、石鎮、蕉埔、山柑、玉田及南勢里的7個里，Ｃ型肝炎陽性率達20％、多數是50歲以上，苗縣府衛生局分析主因，多半是缺乏醫療資源、交通不便，加上早年大家都固定到同個診所看病，如果針具消毒不確實，或是共用針具，很可能就會引發大規模傳染C肝。

為了消除C肝，衛生局與肝病防治學術基金會合作，近三年前往高風險鄉鎮進行篩檢，並動員全縣145家醫療院所擴大篩檢量，篩檢人次15萬人當中，有檢出C肝陽性的為1506人、陽性率10％，追蹤治療了533人。

縣長徐耀昌表示，苗栗七年來肝癌位居癌症死因第2名，每年約240人死於肝癌、157人死於慢性肝炎或肝硬化，目前中央放寬B、C肝炎篩檢年齡45到79歲，每人可終身檢查一次，現在C肝口服藥有健保給付，而且治癒率高達98％，提醒還沒檢查過的民眾，早期發現早期治療。