美國對中政策漸趨嚴厲，近期屢出手制裁不同中資企業，中芯國際為傳聞對象之一，廣受各界關注。

外媒引述消息人士透露，美國政府至今未決定是否阻止向中芯國際出售更多美國技術，但仍提出，將與盟友討論進一步限制向中國出售晶片製造商設備的可能性。

外媒早先引述消息指出，美國政府考慮對中芯實施更嚴厲制裁，美國國家安全委員會在當地時間16日為此舉行會議，研究提案包括收緊對中芯國際的出口規定。

中芯股價17日早段最多曾漲3.1％，惟之後升幅反覆收窄，中午收報18.56港元，漲幅為0.76％。

另一方面，遭美國以新疆人權為由，列入黑名單的中企陸續公布回應聲明。人工智慧（AI）公司曠視科技表示，對美國財政部將曠視加入「中國軍工復合體企業」清單表示強烈反對，相關決定和指控毫無事實根據。

雲從科技則表示，強烈反對美國財政部將公司加入「中國軍工復合體企業」清單，嚴重破壞了正常的市場規則和秩序，將積極參與制定並監督實施嚴格的人工智慧技術的技術倫理標準。