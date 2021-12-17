HowZ推出第二波主打〈晨星〉MV。（迷音樂 Me Music提供）

HowZ 發行首張個人專輯《帶光者》，第二波主打〈晨星〉是他走過低谷的故事，他曾因為對自己的夢想感到懷疑，度過一段渾噩的日子，甚至用酒精逃避現實。而今他從谷底反彈，回歸正常生活，他表示：「家人是影響我最多的，尤其媽媽的離開帶給我個性上很大的改變；我希望透過音樂將這些溫暖傳遞給大家。」

在專輯發行前一晚，HowZ昨(12／16)也特別開直播與線上歌迷們互動，興奮之餘也顯得緊張，他聊到最近發片狀態剛好過敏大爆發，原本就有鼻竇炎的他表示最近鼻音特別重，笑說到哪都被關心。他最後也提到：「很快就會恢復了，請大家不要擔心。」更緊接著預告明年將籌備個人的專場演出，讓線上粉絲們直呼幸福來得太突然。

〈晨星〉MV延續第一波主打〈蓮 Lotus〉的首部曲，劇情描述HowZ在從囚禁的奇幻空間逃脫後，帶著傷到現實世界的他，試著在黑暗中找到內心的光明出口，也十分契合這首歌所描寫的故事。而MV拍攝過程順利，HowZ也笑說前一晚已經做好至少拍攝20個小時起跳的準備。隨著專輯發行，HowZ近來宣傳、演出行程滿檔，自律的他除了鞭策自己的作息盡量正常，同時也保持運動讓自己體力隨時在最佳狀態。

HowZ也預告將於 1／8於台北華山Legacy舉辦「NXWV 2022 Taipei Concert」，參與陣容包括SOWUT、PONY5IBE、PEATLE及SiNNER MOON，也是NXWV家族首次專場演出。

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