屏東落山風藝術季將於25日隨風登場，今年以「風情萬種」為題展出18組大型裝置藝術，車城海口港的無人沙灘又將成為打卡熱點。（謝佳潾攝）

屏東落山風藝術季將於25日隨風登場，今年以「風情萬種」為題展出18組大型裝置藝術，車城海口港的無人沙灘又將成為打卡熱點。（謝佳潾攝）

屏東落山風藝術季將於25日隨風登場，今年以「風情萬種」為題展出18組大型裝置藝術，車城海口港的無人沙灘又將成為打卡熱點。（謝佳潾攝）

屏東落山風藝術季將於25日隨風登場，今年以「風情萬種」為題展出18組大型裝置藝術，車城海口港的無人沙灘又將成為打卡熱點。（謝佳潾攝）

屏東落山風藝術季將於25日隨風登場，今年以「風情萬種」為題展出18組大型裝置藝術，車城海口港的無人沙灘又將成為打卡熱點。（謝佳潾攝）

入冬後，恆春半島不僅吹起落山風，屏東落山風藝術季也將於25日隨風登場，車城海口港的無人沙灘又將成為打卡熱點，而今年除以「風情萬種」為題展出18組大型裝置藝術外，還設計由沉浸式舞劇帶導覽，帶來不同以往的視覺饗宴。

屏縣府指出，今年落山風藝術季的展區從車城海口港延伸至看海美術館，而以「萬種風情」為主題的18組大型藝術品伴隨海岸美景，勢必再次成為網美打卡熱點，不僅白天美拍動人，夜晚打燈後更別有一番風味。

縣府介紹道，今年的裝置藝術有海口潮聲、風之形、海之脈動、捕風計畫、山靈、望風淺水艇、火蘆葦、飄移之海、來自海上的祝福、風神號、跟風‧起舞、風來了、等一處風景、珊弧‧山瑚、風之舞、風濤、我心中的傍晚黃昏等，將引領遊客進入落山風的奇幻世界。

縣府強調，每件作品的作者都很大咖，如「風來了」出自拿過不少國際大獎的竹工藝設計大師范承宗之手，他這次特別運用傳統竹鷹架搭建技術在海口築出一座有如羅馬競技場的空間裝置，並在結構間裝設圓形金屬葉片隨風旋轉，帶來如同懷舊童玩的響動，觸動民眾情懷。

而曾為2019台灣設計展「超級南」設計的藝術家朱志康，也特別創作佇立在海邊的教堂，縣府稱，這是後疫情時代來自海上的祝福，經由海風，在這個海邊教堂匯集。

縣府說，今年的落山風藝術季自25日起展至明年3月1日，而為彰顯「落山風觀光」的獨特性，此次活動除有藝術創作外，還特別設計出一場屬於落山風的沈浸式舞劇《風潮變》，並藉由該劇來導覽這18組裝置藝術，但此別開生面的導覽方式，僅在明年元旦登場，有興趣的遊客千萬別錯過。