今(17日)明顯變天，清晨鋒面通過，大台北及東北部出現降雨，各地都是愈晚愈冷的狀況，中央氣象局表示，明(18日)清晨北台灣低溫下探10度，緊接著第22號中度颱風雷伊影響台灣天氣，雨連下三天，尤其下周二冬至當天，水氣相對較多，各地皆有短暫雨，並有局部較大雨勢。

周末天氣概況。(圖／中央氣象局)

明天(18日)東北季風或大陸冷氣團影響，北部及東北部整日天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，預測明天清晨低溫在中部以北及東北部地區僅12至14度，鄰近山區的平地、空曠地區氣溫會更低一些，其中北部空曠地區清晨有10至11度左右低溫發生的機率；南部及花東低溫約15、16度；高溫方面，預測北部、東北部及東部約17至20度，其他地區約22至25度，中南部日夜溫差較大；降雨方面，迎風面的東半部及桃園以北地區有局部短暫雨，南部山區亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲的天氣。

此外，第22號中度颱風雷伊17日上午14時在鵝鑾鼻南方1310公里之處，向西轉西北西朝南海移動，進入南海後有偏北的趨勢，但強度將逐漸減弱，其中層的水氣將在下周一至下周三輸送至台灣附近，使台灣各地的降雨機率增高。

下周日(19日)北部及東北部整天偏冷，其他地區早晚亦涼冷；桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區受南方雷伊颱風輸送中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多，南部山區亦有零星短暫雨。下周一(20日)冷空氣開始減弱，但北部及東北部天氣仍較涼，其他地區早晚亦涼，高溫低溫逐日略回升；此時受到南方雲系北移的影響，台灣附近水氣增多，全台降雨機率上升，西半部、東南部地區有局部短暫雨，東北部及東部亦有零星短暫雨。

下周二、下周三(21日、22日)南方雲系北移影響，下周二水氣相對較多，各地皆有短暫雨，並有局部較大雨勢；下周三迎風面北部及東半部地區有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨；南方雲系北移影響期間，各地水氣較多。下周四、下周五(23日、24日)北部、東半部地區及中南部山區仍有局部短暫雨，其他地區多雲。25日至27日東北季風再度增強，迎風面的北部及東半部容易降雨，氣溫方面也將再度下降。