高盛在最新報告指出，未來兩年石油需求可望攀升至紀錄新高，目前不能排除油價在2023年站上每桶100美元的可能。

Omicron新變種病毒造成確診案例增加，拖累國際油價17日大跌。美國西德州期油盤中大跌1.8％，報每桶71.08美元，布蘭特期油挫低1.7％，降至每桶73.72美元。國際油價朝著周線收黑的方向前進。

高盛預期2022年與2023年的石油需求可能創下新高水準，油價回升至每桶100美元不是不可能。

高盛能源研究部門主管庫爾瓦林（Damien Courvalin）表示，兩大原因可能促使油價回到三位數美元。其一，石油公司的生產成本增加過快，其二是石油供給無法滿足全球經濟重啟的需求腳步。

庫爾瓦林指出，若是油市出現需求破壞（demand destruction）的情形，油價可能上看每桶110美元。」需求破壞係指價格維持高檔一段時間，造成短期需求暴跌。

高盛預期未來兩年的石油需求強勁，庫爾瓦林表示，在Omicron新變種病毒來襲之前，石油需求已經達到紀錄水準，而且航空旅遊需求應能持續復甦。2022年石油需可望創下紀錄新高水準，2023年再刷新紀錄高點。

庫爾瓦林指出，航空旅遊正緩步復甦，特別是亞洲地區，澳洲、紐西蘭和新加坡等國家直到最近才放寬國際旅遊限制。國際旅遊可望在2022年進一步解禁，預期2022年油價每桶達85美元，不過上述兩大原因可能讓油價飆高至百美元水準。由於解封後石油需求超越供給速度，布蘭特原油與美國西德州原油在近幾個月雙雙站上每桶80美元，天然氣價格大漲亦在全球引發危機，歐洲的情況尤其嚴峻。

Omicron出現削弱市場信心，讓油價在近期回落至每桶70美元水準。