江啟臣（左）在立法院質詢國防部副部長王信龍（右二）時，國防部常務次長李宗孝中將（右三）竟在一旁咬耳朵，建議王信龍「不用答，他這些都有政治目的」。（中時新聞網截圖）

「不用回答 這有政治目的」 國防部常次竊竊私語全都錄

對於日前國民黨立委江啟臣在立法院質詢國防部副部長王信龍時，國防部常務次長李宗孝中將竟在一旁咬耳朵，建議王信龍「不用答，他這些都有政治目的」不料被立院麥克風收音傳出，讓全部立委都聽見。江啟臣怒斥李宗孝離譜至極，根本不適任，心態有問題！網友也直言，「氣焰囂張的行徑令人髪指！」「這種跋扈的官員」、「領什麼納稅錢！」「這種官員還不滾下台」。

蔡英文總統、行政院長蘇貞昌近期頻頻搭乘行政專機下鄉宣傳公投，國民黨立委江啟臣13日在立法院外交國防委員會要求國防部提供總統、行政院長近期使用空軍行政專機次數與繳費紀錄。

常務次長李宗孝中將竟在備詢的國防部副部長王信龍旁邊提醒「不用答，他這些都有政治目的，就說謝謝委員指導就好了！」 讓江啟臣勃然大怒，斥責李宗孝，國會不是這樣子的！

江啟臣原本平心靜氣問國防部，李宗孝中將有沒有講「不用答，他這些都有政治目的」？請問這是什麼政治目的？國防部這樣子的回答才有政治目的！在國會可以這樣子？這是對整個國會的藐視，「抹黑我的質詢」，請問是什麼政治目的？離譜至極，根本不適任！心態有問題，打從心裡就不想提供資料。

李宗孝強辯，我們就是為了保持行政中立，對於任何誘導，當然有職責建議我的長官。

江啟臣發飆說，那以後都說有政治目的不回答就好啦？每一個委員的質詢都有政治目的，因為是政黨，這裡叫國會，這叫政黨政治，你憑什麼資格，告訴副部長說不用回答？這什麼話？

李宗孝最後收回講法，也請委員多擔待。

對此，網友表示，「這種官員還不滾下台」、「江委員讚，霸氣質詢，從頭到尾質詢的都非常有道理」、「這個幕僚就直接趕下去啊！」「這種跋扈的官員」、「不用回答，那你們就回家啊，領什麼納稅錢！」「不用回答，那你們就回家啊，領什麼納稅錢！」、「藐視國會，氣焰囂張的行徑令人髪指！」