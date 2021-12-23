王力宏宣布離婚，慘遭前妻李靚蕾將過往醜事全公諸於世，讓他不得不暫時退出演藝圈，未料連日評論此事的知名律師李怡貞，被不明人士假冒台北律師公會施壓，甚至揚言要將她送律師公會懲戒，讓她無奈表示：「乾脆我自己召開記者會自己送自己懲戒？」

李怡貞貼出事務所助理傳給她的對話記錄，只見對方致電警告PO文不要太超過，甚至直指已經違反個資法，她為此親自打電話到台北律師公會確認此事，未料對方回覆：「沒有這樣的人，理監事也不可能這樣，也沒有做成這樣的決議，理監事個人也不會這樣」，這才確定有人假冒台北律師公會打電話到事務所進行施壓，讓她呼籲台北律師公會調查此事，並將此人送懲戒，而不是送陳述事實的我本人懲戒。

李怡貞不滿自己遭到施壓，難掩怒火隔空喊話：「繼續扭曲事實造謠積極經營自媒體，卻總沒有起色的律師同道，請專注自己專業，不要出書或是掛我前事務所名稱經營事務所吹牛起鬨滋事，打書要走正道，不是靠攻擊攀附知名人士或機關」，對於此人真實身分心中早就有底。

律師李怡貞對王力宏醜聞接連提出精闢解析，引起網友好奇詢問：「會不會明天變李律師發聲明被蕾委任？」她透露其實確實有人來接洽，但強調若被任何一方委任，基於律師倫理會讓自己無法繼續評論此事，為了導正視聽的社會責任大於私益，避免讓人說我目的性蹭王力宏，因此婉拒此委託。