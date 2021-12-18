國內疫情趨緩，近期只要到了假日前往苗栗大湖採草莓、泰安泡溫泉的遊客暴增，時常造成交通阻塞。苗栗縣警察局對此研擬改善措施，將台72線東西向快速道路的綠燈從65秒延長至110秒，近期試辦發現效果良好，因此與公路總局會勘後，決定18日起開始實施。

縣警局交通隊長江振維指出，經過3個禮拜觀察，每逢禮拜六、日下午3點到6點鐘，台72線快速公路通往大湖、泰安地區的車流，時常從台72線客屬大橋交岔路口回堵至石圍牆匝道口，塞車車龍綿延2公里長，時速還下降到32公里左右，相當緩慢。

警局交通隊日前會同苗栗警分局、公路總局苗栗工務段、苗栗縣府工務處與銅鑼鄉公所等單位到現場會勘，決定把台72線客屬大橋交岔路口改為輪放式運轉型態，並把綠燈秒數延長一倍。

交通隊表示，經過實際測試後，行車速度從32公里提升至80公里，同時將縣道119線至國道一號銅鑼交流道南下匝道口等，7處交岔路口號誌連鎖綠燈70秒，整體交通流量變得順暢許多。

另外，苗栗縣警局統計今年1月至12月中旬，24小時內死亡交通事故總計67件、死亡70人，比去年同期增加7件事故、8人死亡，其中肇事原因「超速致死」最高有9件、占13.23％，主要事發路段為台1、3、61及72線及縣道119、140線。

警方表示，目前全縣有79處固定式測速照相桿，並會在縣內18處筆直路段與易肇事路段，加強行移動式測速照相，希望藉此提醒民眾開車時，能遵守速限規定減速慢行，才可以避免事故發生。