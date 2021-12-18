決戰1218》王力宏「一夜毀滅」影響年輕人投票？ 趙少康一句話回應

藝人王力宏日前宣布離婚後，李靚蕾昨深夜發表毀滅式宣言，震驚娛樂圈與粉絲。趙少康今(18日)上午到台北市大安國中進行公投案投票時，他說，這是大家的事物，大家想要表達意見的話，這是最直接的民主，希望大家不管贊成或不贊成都出來投票。至於王力宏「毀滅案」是否影響年輕人投票意願？他也說出看法。

被問及昨天更震撼事情是王力宏事件，會不會擔心影響年輕人出來投票？趙少康笑著說，「我覺得兩回事啦，王力宏歸王力宏，投票歸投票，而且我覺得說就是因為王力宏這種事就更該出來投票，不要讓他影響到我們，那年輕人不是會被說被王力宏影響你？不會，我們年輕人絕對不會受到王力宏影響」。

至於媒體詢問「新北市長侯友宜表態對於投票會有加分嗎？」趙少康表示，我想議長、市長有一定交情，議長講說跟侯市長聊天很久，知道侯市長心情態度，幫他講出來，就相信吧，這樣蠻好的，自己可能不方便講，議長講出來，一定有所本。