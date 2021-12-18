決戰1218》4項公投為何未過關？民眾黨：3黨都要戒慎恐懼

四大公投18日投票，四項公投均因未達法定通過門檻而未過關。民眾黨對此表示，台灣民眾用投票行為，來制裁檯面上政黨惡鬥的亂象。無論是國民黨、民進黨，或是民眾黨，都應該要對這樣的結果戒慎恐懼。

民眾黨18日在臉書貼文表示，四項公投未過關，很明顯反映出，台灣民眾在這次公投中，用投票行為，制裁檯面上政黨惡鬥亂象。藍綠兩黨透過這次的投票，進行傳統的政治動員、撒幣綁樁，以及煽動意識形態的對立，但顯然多數選民並不買單。無論是國民黨、民進黨，或是民眾黨，都應該要對這樣的結果戒慎恐懼。

民眾黨接著表示，四大公投背後牽涉到的包含能源轉型、環境永續、食品安全，以及選舉制度等複雜的議題，除了投票之外，更重要的應該是政府必須端出相對應的配套措施與替代方案，來與民眾溝通，而不是使用公務資源，用行政不中立的手段壟斷各種溝通管道。

民眾黨批評，在這一次的公投宣傳過程中，執政黨公然散布假訊息，甚至在總統蔡英文的臉書中，將「反萊豬」公投曲解成「反美豬」，「三接遷移」公投曲解成「三接停建」。但從得票率來看，這樣的扭曲與造假方式是有一定成效的。長期而言，對台灣民主的深化，具有非常不利的影響，甚至形塑出一個巨大的新綠色威權體制。

民眾黨認為，公投未能達到門檻，中選會沒能提供便民的投票制度，更是重要原因之一。民眾黨將要求執政黨立委與在野黨攜手配合，儘速完成公投的「不在籍投票」立法，才能讓更多外地遊子行使公民權利。