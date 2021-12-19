長庚醫院出資整建77公尺長廊式候車亭，今天上午舉行啟用典禮。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆長庚醫院前候車亭每天約1萬多人使用，為讓民眾上下車有遮風檔雨的地方，長庚醫院出資百萬元，整建77公尺長廊式候車亭，為目前全基隆最長候車亭，今天上午舉行啟用典禮，未來亭中會展出與基隆相關觀光特色作品，民眾等車無聊時能欣賞。

基隆長庚醫院每日就醫民眾達3000多人，其中近6成是55歲以上長者，且多數均搭乘大眾運輸工具，加上鄰近社區市民，每日往來醫院及乘車民眾約8000人，考量高齡長者、行動不便者就醫安全，以及冬季潮濕多雨氣候，長庚醫院特別出資720萬元，配合市府興建長廊式候車亭。

長庚醫院長賴旗俊表示，長廊式候車亭全長77公尺，為全市最長候車亭，主色系以海洋灰輔以實木隔柵，增加溫潤感，除了具遮風蔽雨、候車功能外，也融和在地人文特色及多元城市文化，亭中將不定期展出本市觀光特色作品資訊，打造港都特色陽光活力候車亭。

今天上午舉行啟用典禮，林右昌指出，基隆這幾年來改建許多候車亭，比照雙北模式進行升級，長庚醫院的長廊式候車亭更是升級版的升級版，未來大家到醫院，可以發現候車環境改善許多，不僅可以遮風蔽雨，還與醫院銜接，是非常貼心的設計，市府也會逐步改善各區舊式候車亭。

林右昌說，市府也特別在候車亭展出「基隆之美」攝影比賽作品，希望可以讓更多市民或是外縣市民眾發現基隆的美，大家也可以大力向外宣傳，讓更多人到基隆遊玩，其中著名景點包括正濱漁港、外木山、中正公園等，也有人文意涵題材，如港口洗船漁工、基隆中元祭等，還有基隆特有奇景「郵輪開上馬路」、「波浪街」等。