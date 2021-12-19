台中市小英之友會龍井分會19日在龍井區，為中二立委補選參選人林靜儀舉行造勢活動。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市小英之友會龍井分會19日在龍井區，為中二立委補選參選人林靜儀舉行造勢活動，包括總統府資政李茂盛、多位民代也到場。林靜儀提出，包括公托幼托、公共交通建設等政見，盼爭取選民認同及支持。

林靜儀表示，促進公共交通建設便利，讓地方產業快速成長，激發年輕人返鄉，幼托也是大眾關注議題，尤其是海線缺乏親子遊戲空間，包括公共建設開放給親子使用，像是霧峰有國家級的空間，例如光復新村也是親子遊戲地點，也可以重新整理使用。

另顏寬恒提「政策三箭」林靜儀說，對手若關心婦幼議題，其家族位於南屯區公保地，就是幼兒需要的空間，旁邊的公園建議盧市長開放使用，她相信很多父母不希望孩子沉迷電玩，希望對手可積極提出這樣的說法，不要讓賭博性電玩殘害下一代。

林靜儀指出，前一陣子忙於公投4個提案，她站在路口勤於跟選民宣講，接下來3個禮拜將會跟民眾說清楚她的政見，至於有媒體關心她與對手是否要來場辯論，林表示，她要論述的對象是民眾而非對手。

另林靜儀說，對手有家人背書跟肯定，也相信其父親在地方有一定程度的貢獻，但她有來自醫界、政壇及長照系統等人士肯定；接下來要證明她的能力，中二立委補選政見將盡全力向選民說明。