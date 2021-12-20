顏寬恒指出，競選小物「洗衣精」成本才16、7元，謝謝民進黨或民進黨的側翼，幫忙宣傳他的競選小物。（黃國峰攝）

台中市第2選區立委補選陸戰激烈，台灣基進黨20日前往台中地檢署控告，顏寬恒團隊贈送清潔（洗衣）精涉賄選，顏寬恒回應指出，這一罐成本才16、7元，謝謝民進黨或民進黨的側翼，幫忙宣傳他的競選小物，造成現在洗衣精供不應求。

國民黨候選人顏寬恒20日前往烏日明道花園城市場徒步拜票，沿路不少民眾主動打招呼致意，對於台灣基進黨前往台中地檢署，告發他的競選小物「洗衣精」違反選罷法，顏寬恒指出，一開始還擔心說我們的這個競選小物，都沒人注意，可是我們真的感謝民進黨這些側翼、還有民進黨，他們來幫助宣傳。

我們這段時間，包括我們的支持者，也都被我們的對手潑髒水、抹黑、潑糞、潑尿，所以用這個洗潔精、清潔劑，把身上的那些髒糞、髒尿來洗乾淨。

對手也指稱該清潔劑市售超過30塊錢，顏寬恒指出，這個清潔劑的成品才16、17塊錢，這都可以查的，請不要又繼續潑髒水、請有一點智慧，我也呼籲這些側翼，不要只想在這邊蹭流量，其實送這個清潔劑，只是個競選小物，也要感謝他們幫助我們宣傳，不少民眾都打電話來索取，造成現在都供不應求，但我們沒有準備很多，工廠來不及做出來、瓶子也做不出來，我們只有準備少許的量，再次謝謝他們幫忙宣傳，還是呼籲要回到選舉的主題，如此無謂的攻擊、造謠、抹黑、貼標、潑尿、潑髒水到底有什麼好處？