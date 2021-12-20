王力宏道歉了！宣布暫退演藝圈 4億豪宅「吾疆」過戶李靚蕾

王力宏和李靚蕾連日來隔空交鋒，本想低調離婚卻成為大型吃瓜現場，為了讓王力宏承認自身錯誤，李靚蕾接連爆料，文意通順、邏輯清晰的文章更讓她被網友封為「蕾神」，佩服她的理性霸氣，甚至敲碗要她出書轉行當作家，李靚蕾今(20日)再發文，又引來網友一面倒狂讚。

從17日深夜到今日，3天時間內李靚蕾發布4篇貼文，每篇都藏著的金句，再再讓大家看見她作為新時代女性的堅強獨立，其中包括「人生真的很不容易。我想，也只有這樣勇敢坦承的面對，一切才能歸零，我們才能有各自有重生的機會」、「原來你口中的我們，只有我，沒有們。你說你的名聲很珍貴，你有沒有想過，一個女人的名聲也很珍貴。」

李靚蕾更代表每個家庭主婦發聲：「女性如果開口聊到錢的話題就會被我們的社會責為市會或是質疑是不是拜金女，只是圖男生的錢。對於長期都以家庭為重，沒有在外工作的女性，如果沒有做錯什麼卻因為男方無正當理由而被迫離婚，通常會不知所措。所以女孩們！一定要好好的防範於未然。」、「現代的女性不像從前的女性沒有教育的機會，在家庭中沒有選擇的只能擔任妻子和母親的角色。我們很幸運的有機會接受高等教育，有知識、學識、也有機會見識、也有謀生力、也同樣能為社會貢獻。」

李靚蕾在受到王力宏以日文名字及贍養費攻擊後，儘管怒不可遏，仍給了對方情面喊話：「希望你能誠實的面對自己，正視自己的問題，為自己的行為負責，不要再把問題歸咎於他人或用混淆視聽的方式企圖全身而退。」更向王力宏說道：「人，要為自己的行為負責，決定權在你，如果你不願意，沒有人可以逼你做你不想做的事。」字字都是金句，值得省思。