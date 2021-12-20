年關將近，需要採買的東西多了，看準消費者有購物的需求卻又擔心負擔太大，中友百貨與王道銀行合力推出新金融服務BeautyPay，先買後付的全新消費模式，擁有4大優點-更便利、更輕鬆、更優惠、更時尚，只需完成線上註冊，無需提供財力證明也無需等待審核，立即提供信用額度可於店內輕鬆消費。

中友百貨企劃處經理簡聰政表示：「近來氣溫驟降，消費者購物需求增加，從12月起業績呈現2位數成長，買氣回溫，特別結合王道銀行針對中友APP會員推出全新消費模式：先買後付BeautyPay，搶先體驗創新金融服務，使用中友BeautyPay可享受無壓力付款方式，12月26日前首次使用中友BeautyPay消費達到指定門檻，可再獲得中友電子購物券，當日累積滿3000元贈100元、滿6000元贈200元，回饋金額相當划算，之後也會不定期推出各項優惠。

申辦中友BeautyPay步驟相當簡單，只要進入中友APP首頁「中友BeautyPay」頁面，依照指令填寫資料並上傳身分證照片，經過審核即可擁有BeautyPay消費額度（新台幣3-8萬元），可享受遞延30天後才需付款，另可依個人需求另外申請繳費展延或分期付款。