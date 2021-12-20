中信兄弟隊長王威晨今年完成三壘手金手套3連霸，平中職紀錄，另外最佳九人三壘手也完成2連霸，自己幾乎年年獲獎，他笑說：「獎項永遠不嫌多。」他自認自己是不滿足現況的人，希望可以連霸多年一點，盼樹立「王威晨障礙」。

今年三壘金手套、最佳九人都只有王威晨1人同額競選，最終也都順利獲獎，其中在金手套完成3連霸平聯盟紀錄；打擊部分他今年敲出159支安打奪下安打王，打擊率3成23僅次樂天桃猿陳俊秀、統一獅陳傑憲排名第3。

「很高興2個獎項都可以連霸，希望可以樹立一個障礙，去突破自己。」不過父親王光輝在今年8月因病過世，無緣再親眼見證兒子得獎的時刻，「安打王這個獎項讓我感觸比較深一點。」

前幾年王威晨本也有機會競爭安打王，但最後功虧一簣，今年成功獲獎，王威晨說：「爸爸第一年就拿到打擊王、安打數也是第1，我也有拿到1個攻擊獎項，就像是跟爸爸致敬，好像有一起拿下打擊的獎項，感覺很不可思議，因為所有獎項都不是這麼容易能拿到的。」

今年王威晨在金手套獲得196分、最佳九人203分，兩個獎項都沒拿到滿分，他坦言曾期待能夠滿分獲獎，最終結果不如人意，王威晨笑說：「我之後會繼續努力，做到讓大家投給我滿分。」

王威晨今年擔任兄弟隊長，但在季中遭逢父喪，但他僅缺短暫缺陣就回到陣中，為球隊貢獻，談起父親在病中仍不忘傳訊息關心他、鼓勵著他，王威晨有滿滿感謝與懷念，「感謝他，生了一顆愛棒球的心給我。」