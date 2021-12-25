富邦悍將江少慶日前在社群媒體上發了一張展現「力與美」的照片，引發熱烈迴響，他解釋，會發文主要是想跟大家分享自己季後的訓練及花蓮的好山好水，對於球迷、網友的讚美，他有些害羞地笑說：「我覺得......謝謝喔！」

江少慶對自己體態要求甚高，球季結束後他也按照計劃展開訓練，今天他出席「BE HEROES棒球訓練營」、擔任教練，談到自己的近況，他表示，近期已經開始進行重量訓練及傳接球，「在國外待了幾年，都會把訓練課表記錄下來，視每年的狀況去做搭配、改變。」

江少慶透露，自己習慣1個人進行訓練，前陣子還買了網子擺在花蓮家中，安靜的對著網子丟球，「1個人訓練不會寂寞，其實還滿享受個人的訓練，自己1個人心態會比較沉靜，也能更了解自己的身體，跟自己身體對話。」

之前江少慶在社群上放了一張自主訓練的照片並寫下「動靜之間的力與美」引發網友熱議，他笑著說：「主要是想讓大家知道我很喜歡回花蓮訓練，自己1個人躲起來做些特別的訓練，享受花蓮環境，很好的山跟天氣。」他透露地點是在國福棒球場堤防上，當天課表是衝刺、有氧與瑜珈，「最後結尾剛好在做伸展。」

不過江少慶坦言這張照片有小小修圖一下，「其實那天天氣真的不錯，但有點反光，就用手機的內建功能調整一下。」看到這張照片在網路上引發熱議，他有些不好意思的說：「我覺得......謝謝喔！這都是我自己的目標，很感謝他們的鼓勵，我會把自己練得更茁壯。」