如果遇上買一送一、加一元多一件的優惠，不少人會揪同事、好友一起團購，一名女上班族想吃麥克鷄塊，打開歡樂送發現有「加一元多一件」，立即揪同事一起點，結果收錢時，竟慘遭一名同事「刷新三觀」。

「刷新我三觀的同事」，女上班族在Dcard發文表示，前幾天下午突然很想吃麥克鷄塊，打開歡樂送就看到竟然有加一元多一件，揪同事一起點。結果餐點送到了要收錢的時候，其中一個同事竟然說：「不是買一送一（應為：加一元多一件）嗎？那我這份不就只要1塊」。

原PO之後傳訊息給該同事表示午餐費要平分，對方回說下次要講清楚，才幾十塊錢又不是付不起，氣得女上班族說：「完全刷新我三觀，這又不是我們第一次揪團點歡樂送了，氣死人」。

眾多網友看完也傻眼，紛回：「你同事吃相有夠難看 態度真惡劣」、「佔人便宜還那麼嗆，使用者付費不是理所當然的嗎？」、「我們公司也有這種人 所以有這種活動大家都不會揪她」、「你同事人品很差，這種短多長空的操作到後面都會沒朋友，身邊剛好有這樣的例子」。