為傳宗接代結婚生小孩的舊觀念已逐漸式微，但一名男網友認為，結婚生子的目的是為了展現自己的價值，因為人到了一個年紀就該傳宗接代。沒想到女友聽了以後竟然爆氣直呼「我結婚不是為了討好你，也不是生孩子的工具」。貼文引發網友討論，大家都一面倒支持女網友，認為原PO講話太白目，活該被罵。

一名男網友日前在臉書社團《爆怨2公社》發文分享說，前陣子女友問他「為什麼要結婚生小孩？」當下他不假思索就回說「這是為了展現自己的價值，讓別人知道自己的好，到了一個年紀就要傳宗接代。」

男網友透露，女友聽完以後竟爆氣回說「我結婚又不是為了討好你或你媽，我也不是生孩子的工具 ！」然後就開始生悶氣不說話，讓原PO崩潰直呼，天啊！女生真的好愛生氣。

貼文引起網友討論，「這話真的討人厭」、「講白目的話惹人家生氣，在那邊怪人家脾氣差，她還沒跟你分手算很好了，而且什麼年代還有傳宗接代的觀念，當自己皇帝嗎？」、「女生的回答沒問題啊！」、「從來都不覺得生小孩這件事情是展現價值」、「女人生娃是天職？若女生不想生呢？」

另有網友表示，每個人對婚姻的期許不同，但的確不一定要生小孩，結婚只是為了給彼此一個保障，等哪天真的很需要的時候，可以有個法律上有權做主的人陪著，而孩子應該要是愛的結晶，生了就要好好養，而不只是為了傳宗接代或是養兒防老。並建議原PO要想清楚生小孩的目的是什麼，如果是想和女友共組家庭，養育愛的結晶，可以換個委婉一點的方式說。