大陸電池巨頭寧德時代在全球最大的單體項目21日正式在福建福鼎投產，寧德時代21日宣布，福鼎時代鋰離子電池生產基地一期項目2號廠房正式投產，該項目規劃產能達到120GWh，預計產值逾人民幣（下同）千億元。

在21日跌逾1％後，寧德時代22日股價反彈，開盤後一度漲逾2％，現漲幅收斂至0.30％，股價報606元。

福建日報報導，福鼎時代鋰離子電池生產基地是至今寧德時代在全球部署的最大單體項目，在項目帶動上下游配套產業及第三產業發展，促進福鼎工業規模由百億邁向千億，改變該地工業結構。福鼎市委書記林青指出，預計項目建成後帶動逾2千億元的產值，福鼎也將成為構建寧德「世界鋰電之都」的重要部分。

報導稱，福鼎時代項目獲得福鼎全力支持，建設十分快速，例如供電比原計劃工期縮短了10個月，各項工程項目都用最大力度壓縮時間，以完成12月底投產目標。最終，福鼎時代從廠房打樁到首條生產線投產僅歷時330餘天。