雲林縣府策展的「永續方舟、雲林先行」特展明（23日）將開展，擘畫雲林邁向未來10年的願景，縣長張麗善也將發表就職3周年演說，報告3年來基礎建設的成果。

張麗善去年12月在縣務會議宣布啟動「聯合國永續發展指標」（SDGs），要求各局處的施政必須與永續發展指標結合，檢視施政的成果及必須改善之處，作為跨局處、跨城市、跨國界的溝通語言，也與國際接軌。

「SDGs」17項永續發展目標是聯合國世界環境與發展委員會2015年訂定，「聯合國2030永續發展議程」包含人類、地球、繁榮、和平、合作等5大元素。

23日登場的「永續方舟、雲林先行」特展，是縣長張麗善發想，她表示，民眾有求知慾也有知的權利，縣府團隊去年把政策變成目標，應該用聽得懂的語言介紹給縣民，看見雲林的永續願景，使大家了解雲林未來將在世界舞台扮演甚麼角色。

雲林縣府自我檢視，貼近聯合國永續發展目標的施政包括引進「零廢棄資源化系統」（ZWS）、低碳旅遊、沼渣沼液發電、智慧村落天倫D＋卡等。

「永續方舟、雲林先行」特展明天在縣立體育館開展，將有4大展區，呈現雲林2030年的糧食、生態、樂齡、科技的永續家園面貌，所使用的材料超過8成也都是環保材質，展期自23日起至明年1月12日，周一休館。

明天開館典禮，張麗善除發表就職3周年演說，也將親自報告低碳永續、健康友善、整合創新、智慧創生、共容共融、服務效率等6大施政核心價值。