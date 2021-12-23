遠東銀(2845)2021年總資產穩健成長，下半年加速整理不良資產、增提呆帳準備，受惠海外國際聯貸業務增溫，前11月稅前獲利已重返成長軌道。展望2022年，隨著不良資產將整理完畢、配合升息帶動利差回升，總經理周添財看好明年營運表現將優於今年。

遠銀前11月自結稅前獲利32.08億元，較去年同期31.85億元小增0.72％，扭轉前10月仍衰退0.28％態勢，重返成長軌道，主因先前受疫情影響而停滯的海外國際聯貸業務，在第四季動能明顯回溫，挹注利差及手續費收益。

周添財表示，遠銀今年總資產維持穩健成長，截至11月已達7400億元。營運方面則自下半年起積極整理過去不良資產、增提備抵呆帳準備，雖然目前仍在持續整理中，部分獲利將提列備呆準備，但今年獲利表現仍會優於去年。

展望明年，隨著全球央行明年預期將陸續升息，將有助金融業利差提升，周添財認為遠銀資產可望持續成長，配合不良資產整頓可望在明年首季大致完成，看好明年邁入30周年的遠銀整體營運及獲利表現將優於今年。

此外，雖然步入數位時代，遠銀仍按慣例選定不同主題、於歲末年終印製大型掛曆，以紙本月曆向客戶傳達溫暖年節祝福。2022年主題選定為「台灣美術館巡禮」，為續獨立書店、藝術家故居後再次以藝文為主題，介紹全台12座美術館，倡議生活美育的樂活觀念。